Узбекистан изучает опыт Азербайджана в сфере выращивания граната

Узбекистан намерен изучить опыт Азербайджана в сфере сельского хозяйства, в частности это касается выращивания граната.

Узбекистан намерен изучить опыт Азербайджана в сфере сельского хозяйства, в частности это касается выращивания граната.

Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в ходе мероприятия, посвященного 30-летию независимости Узбекистана.

"Мы изучаем какие сорта можно выращивать в Узбекистане, и с этой целью выделили специальные территории. Мы ищем сферы, где можем сотрудничать. Я побывал в разных регионах Азербайджана, смотрел как занимаются хлопководством в Сабирабаде, как развивается шелководство в других районах и хотел бы, чтобы Азербайджан перенял опыт Узбекистана в этой сфере", - сообщил посол.