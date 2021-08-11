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Узбекистан изучает опыт Азербайджана в сфере выращивания граната

Узбекистан изучает опыт Азербайджана в сфере выращивания граната Узбекистан намерен изучить опыт Азербайджана в сфере сельского хозяйства, в частности это касается выращивания граната.
АПК
11 августа 2021 г. 13:12
Узбекистан изучает опыт Азербайджана в сфере выращивания граната

Узбекистан намерен изучить опыт Азербайджана в сфере сельского хозяйства, в частности это касается выращивания граната.

Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в ходе мероприятия, посвященного 30-летию независимости Узбекистана.

"Мы изучаем какие сорта можно выращивать в Узбекистане, и с этой целью выделили специальные территории. Мы ищем сферы, где можем сотрудничать. Я побывал в разных регионах Азербайджана, смотрел как занимаются хлопководством в Сабирабаде, как развивается шелководство в других районах и хотел бы, чтобы Азербайджан перенял опыт Узбекистана в этой сфере", - сообщил посол.

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Версия на английском языке Uzbekistan to study Azerbaijan’s experience in growing pomegranates
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan narçılıq sahəsində Azərbaycanın təcrübəsini öyrənir

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