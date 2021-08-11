Посол: Объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном вырос на 30%

За пять месяцев текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном вырос на 30%.

За пять месяцев текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном вырос на 30%.

Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в ходе мероприятия, посвященного 30-летию независимости Узбекистана.

"Несмотря на кризисные времена в связи с пандемией наши отношения развивались. Так, объем двусторонней торговли в 2020 году увеличился на 12%", - сказал посол.

Ашрафханов отметил, что существует огромный потенциал по развитию сотрудничества в сфере экономики, в том числе в области взаимных инвестиций.

Посол Узбекистана подчеркнул, что между двумя странами подписано свыше 130 соглашений, включая договор о стратегическом партнерстве.