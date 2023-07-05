Урожайность зернового поля "Умное сельское хозяйство" составила 80 ц с га

На зерновом поле "Умное сельское хозяйство", созданном в Бейлагане Министерством сельского хозяйства и Международным агентством по атомной энергии (AEBA) при поддержке посольства Азербайджана в Австрии, с 1 гектара собрано 80 центнеров урожая.

На зерновом поле "Умное сельское хозяйство", созданном в Бейлагане Министерством сельского хозяйства и Международным агентством по атомной энергии (AEBA) при поддержке посольства Азербайджана в Австрии, с 1 гектара собрано 80 центнеров урожая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Целью проекта является обеспечение продовольственной безопасности в стране. На основе разработанного AEBA метода “Умного сельского хозяйства” в 3 регионах в фермерских хозяйствах были проведены демонстрационные посевы пшеницы.

Координатор агентства Назакят Исмаилзаде сообщила, что в целях обеспечения продовольственной безопасности в прошлом году совместно с Министерством был разработан метод, направленный на увеличение производства пшеницы за счет эффективного использования природных ресурсов, а именно почвы, воды, питательных веществ. Основная цель - обеспечить расширение и распространение метода “Умного сельского хозяйства” для увеличения производства пшеницы в Азербайджане в условиях глобального потепления. С этой целью в трех районах - Бардинского, Бейлаганского и Сабирабадского - на площади 3 гектара были проведены опытные посевы 3 методами. Один из них - традиционный, в котором использовался фермерский опыт. Второй - лучший региональный метод, в котором был использован опыт научно-исследовательского института сельского хозяйства. Третий - концепция ”Умного сельского хозяйства", где был применен метод, предложенный экспертом AEBA Мохаммедом Заманом. В результате зерновые поля, возделываемые на основе метода ”Умного сельского хозяйства", дали больше урожая.

В методе ”Умное сельское хозяйство", в отличие от других, было посеяно минимальное количество семян на гектар. Во время роста растений были внесены питательные вещества, в том числе азот и фосфор. Также в соответствии с предложенным методом была проведена подкормка и полив растений. В результате в настоящее время урожайность на поле, возделываемом по методу ”Умного сельского хозяйства", составляет 80 центнеров с гектара. На поле, возделываемом по лучшему региональному методу, достигнута урожайность 40 центнеров с гектара, а при выращивании фермерским методом - 35 центнеров с гектара”.

В ходе посевных работ были использованы отечественные сорта Шафаг-2, зарубежные сорта Таня и Алексеевич, причем отечественный сорт дал наибольший урожай.