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Украина начала поставлять зерно в Европу по железной дороге

Украина начала поставлять зерно в Европу по железной дороге Первые партии украинского зерна были экспортированы в Европу по железной дороге, поскольку морские порты заблокированы из-за военной спецоперации России в Украине.
АПК
27 марта 2022 г. 13:49
Украина начала поставлять зерно в Европу по железной дороге

Первые партии украинского зерна были экспортированы в Европу по железной дороге, поскольку морские порты заблокированы из-за военной спецоперации России в Украине.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Украина — крупнейший мировой производитель и экспортер зерна. Его поставки осуществлялись через черноморские порты. До боевых действий России ежемесячный экспорт зерна превышал 5 млн тонн.

Первые партии кукурузы в несколько тысяч тонн уже экспортированы через западную сухопутную границу Украины. Поставки помогли снизить пиковые цены на продукт.

"Сохраняются трудности с логистикой, предложение по-прежнему преобладает над спросом, но цены перестали падать", — отмечает агентство со ссылкой на аналитиков.

Минагрополитики Украины 26 марта сообщило, что несмотря на военную операцию, в стране есть большие запасы зерна, которые были предусмотрены на экспорт. В денежном эквиваленте это составляет около 7,5 млрд долларов США.

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Версия на английском языке Ukraine starts supplying grain to Europe by train

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