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Уставный капитал Фонда агрострахования достигнет 9 млн манатов к 2022 году

УК Фонда агрострахования достигнет 9 млн манатов к 2022 году

Кабинет министров Азербайджана утвердил Устав Фонда аграрного страхования.  

Как передает Report, документ подписал премьер-министр Али Асадов

Согласно Уставу, Фонд является некоммерческим юридическим лицом, созданным с целью организации, развития и устойчивости системы аграрного страхования, в том числе для обеспечения формирования управленческой структуры и осуществления контроля над ее деятельностью.

Для формирования уставного капитала Фонда аграрного страхования в 2019 году из государственного бюджета предусматривается выделение 1 млн манатов, в 2020 году - 5 млн манатов, в 2021 году - 3 млн манатов.

Согласно Положению Фонда, создается действующий на общественных началах Попечительских совет, состоящий из 5 членов - 2 представителя Министерства сельского хозяйства, по 1 - Министерства финансов, Центрального банка и ассоциаций фермеров.  

Председателем Попечительского совета является представитель Министерства сельского хозяйства.

Закон "О аграрном страховании" вступает в силу 1 января 2020 года. 

Отметим, что Фонда создан на основе указа президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 августа о внедрении закона "Об аграрном страховании и созданию Фонда аграрного страхования".

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