Тюмень. 23 мая. REPORT.AZ/ Тюменская область приглашает Азербайджан инвестировать в создание овощно-распределительного центра. Об этом заявил представитель “Индустриальные парки Тюменской области” на встрече с журналистами СМИ Азербайджана, совершающими пресс-тур "Тюменская область: реалии, потенциал, развитие".

По его словам, азербайджанские бизнесмены могут организовать на территории парка оптово-распределительную базу, для чего в технопарке созданы все условия.

Данный вопрос уже обсуждался в ходе прошлогоднего визита губернатора Тюменской области в Азербайджан.

Технопарк Тюменской области включает в себя, помимо двух индустриальных площадок, логистический парк общей площадью 53 га. 18 га из них уже распределены среди ритейлеров, еще 23 га остались под оптово-распределительные цели.

Представитель технопарка подчеркнул, что Тюмень имеет неплохое логистическое положение, так как эта площадка находится буквально в двух минутах от трассы, связывающей большую землю с севером Тюменской области.

По его словам, для полного освоения третьей площадки площадью 23 га требуется инвестировать 400 млн рублей.

При этом распределительный центр с учетом мощностей и развитой инфраструктуры способен обеспечивать продукцией весь Уральский федеральный округ.

Говоря о создании “зеленого коридора” для азербайджанских грузовых машин, которые будут доставлять продукцию в Тюмень, представитель технопарка указал, что власти области окажут всяческую поддержку в решении правовых вопросов. Он также подчеркнул, что, к примеру, иранские бизнесмены также могут воспользоваться созданной азербайджанскими предпринимателями базой.