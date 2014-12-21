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    ​В Тбилиси избит председатель "Союза грузин в России"

    Инцидент произошел у ресторана Тавадури в субботу, 20 декабря

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Тбилиси избит председатель "Союза грузин в России" Михаил Хубутия.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия Online", инцидент произошел у ресторана "Тавадури" в субботу, 20 декабря.

    "Он (Хубутия) кутил вместе с друзьями, вышел на улицу, чтобы что-то взять из машины. А когда вернулся, сотрудники охраны не пропустили (его) и избили. На лице у него отмечаются ссадины. Охрану ресторана обеспечивает компания "Алгани", — отмечается в сообщении.

    По данному факту ведется следствие.

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