Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Тбилиси избит председатель "Союза грузин в России" Михаил Хубутия.

Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия Online", инцидент произошел у ресторана "Тавадури" в субботу, 20 декабря.

"Он (Хубутия) кутил вместе с друзьями, вышел на улицу, чтобы что-то взять из машины. А когда вернулся, сотрудники охраны не пропустили (его) и избили. На лице у него отмечаются ссадины. Охрану ресторана обеспечивает компания "Алгани", — отмечается в сообщении.

По данному факту ведется следствие.