TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании

Для предоставления субсидированных кредитов в аграрной сфере в Азербайджане очень важно, чтобы аграрное страхование было обязательным.

Для предоставления субсидированных кредитов в аграрной сфере в Азербайджане очень важно, чтобы аграрное страхование было обязательным.

Об этом в интервью Report заявила генеральный директор Ассоциации сельскохозяйственного страхования Турции (TARSİM ) Серпиль Гюнал.

С.Гюнал отметила, что в Турции аграрному сектору предоставляются субсидированные кредиты: "Для получения этих кредитов обязательно наличие аграрного страхования. Обязательное аграрное страхование, по сути, является залогом кредита".

С целью внедрения системы аграрного страхования в Азербайджане в 2019 году был создан Фонд аграрного страхования. В феврале 2020 года между Фондом аграрного страхования Азербайджана и TARSİM была подписана Декларация о намерениях, предусматривающая взаимное сотрудничество двух стран в области аграрного страхования. С ноября того же года в Азербайджане началось внедрение механизма аграрного страхования при государственной поддержке на основе известной во всем мире модели TARSİM Турции.