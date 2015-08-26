Талибы захватили один из важных стратегических городов Афганистана

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Бойцы движения "Талибан" установили контроль над городом Муса-Кала и одноименным районом северной провинции Гильменд в Афганистане. Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC News.

Правительственным силам не помогли авиаудары, которые американские ВВС нанесли в субботу, 22 августа. Тогда в результате налета были ликвидированы около 40 боевиков.

"Талибан" воспользовался тем, что иностранные солдаты впервые за долгое время перестали участвовать в боевых столкновениях. Помимо Муса-Калы боевикам движения удалось захватить и другие ключевые районы провинции Гильменд.