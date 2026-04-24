Табаководам Азербайджана выплачено 186 тыс. манатов страховых компенсаций за ущерб от стихии

В Азербайджане фермерские хозяйства, занимающиеся возделыванием табачных культур, к настоящему моменту получили страховые возмещения на общую сумму 186 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд аграрного страхования, компенсации были перечислены аграриям Балакенского, Гахского, Шекинского и Загатальского районов. Основанием для выплат послужил ущерб, причиненный табачным посевам в результате градобития, штормовых ветров и затоплений.

Период страхования табачных насаждений стартует в апреле и длится до конца мая.

Своевременное страхование урожая позволяет защитить его от большего риска, включая ливневые дожди в мае.