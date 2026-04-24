İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    ASK
    • 24 aprel, 2026
    • 11:35
    Azərbaycanda indiyə qədər tütün istehsalçılarına 186 min manat sığorta ödənişi verilib

    Azərbaycanda indiyə qədər tütün sahələri üzrə fermer və təsərrüfatlara 186 min manat sığorta ödənişi verilib.

    "Report" bu barədə Aqrar Sığorta Fonduna istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu ödənişlər Balakən, Qax, Şəki və Zaqatala rayonlarında, tütün sahələrinə dolu, fırtına və sel-subasma hadisələri üzrə edilib. Tütün sahələrinin sığortası aprel ayında başlayır və may ayının sonuna qədər davam edir. Məhsulu vaxtında sığortalamaq onu daha çox riskdən, o cümlədən mayda baş verən leysan yağışlardan qorumağa imkan verir.

    Aqrar Sığorta Fondu (ASF) Kənd təsərrüfatı Tütün istehsalı Sığorta hadisəsi
    Табаководам Азербайджана выплачено 186 тыс. манатов страховых компенсаций за ущерб от стихии

