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Страховой фонд: Увеличилось количество обращений по поводу ущерба сельскому хозяйству

Страховой фонд: Увеличилось количество обращений по поводу ущерба сельскому хозяйству В последние дни на территории республики увеличилось количество обращений в Фонд аграрного страхования (АСФ) в связи с ущербом, нанесенным сельскохозяйственным угодьям в результате неустойчивых погодных условий.
АПК
24 июня 2023 г. 14:47
Страховой фонд: Увеличилось количество обращений по поводу ущерба сельскому хозяйству

В последние дни на территории республики увеличилось количество обращений в Фонд аграрного страхования (АСФ) в связи с ущербом, нанесенным сельскохозяйственным угодьям в результате неустойчивых погодных условий.

Об этом Report сообщили в Фонде.

"С начала года в Фонд аграрного страхования поступило более 900 заявлений, более половины из которых были зарегистрированы в мае-июне.

В настоящее время Фонд аграрного страхования застраховал 400 000 гектаров посевных площадей по всей стране. В настоящее время идет процесс оценки причиненного ущерба. После завершения этого процесса фермерам будут возмещены убытки.

Согласно подписанному с фермерами договору аграрного страхования лицо, застраховавшее свое хозяйство, должно в течение 10 дней обратиться в колл-центр 1651, а также в другие соответствующие государственные учреждения.

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fondu: "Kənd təsərrüfatına dəymiş zərərlə bağlı müraciətlər artıb"

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