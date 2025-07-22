Страховое покрытие черешневых садов в Азербайджане выросло в 3 раза

14:43 В 2024 году в Азербайджане общая страховая сумма застрахованных вишневых садов составила 1,4 млн манатов, а в 2025 году данный показатель увеличился втрое до 3,9 млн манатов.

В Азербайджане общая сумма страхового покрытия черешневых садов в 2025 году составит 3,9 млн манатов, что в 3 раза превышает показатель прошлого года (1,4 млн манатов).

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд аграрного страхования, в связи с ростом застрахованных площадей и объема урожая в 2025 году возросли и страховые премии по черешневым садам.

Если в 2024 году эта сумма составляла 58 тыс. манатов, из которых фермеры выплачивали всего 29 тыс. манатов, то в текущем году страховая премия составила 90 тыс. манатов. С учетом того, что государство покрывает 50% этой суммы, фермеры выплатили всего 45 тыс. манатов.

В Фонде сообщили, что наряду с увеличением застрахованных площадей увеличиваются и выплаты по черешневым садам. За последние два года общая сумма выплат по вишневым садам достигла 136,6 тыс. манатов.

В 2025 году из-за резкого изменения погодных условий на 36 га вишневых садов зафиксирован ущерб. С этих площадей ожидался урожай в размере 1,2 млн манатов, ущерб затронул лишь часть насаждений. В настоящее время проводится предварительная оценка ущерба. Окончательные выплаты будут определены после точной оценки в ходе сбора урожая.

В настоящее время Фонд сельскохозяйственного страхования страхует 48 культур 41 вида растений . Значительную часть из них составляют плодовые культуры. Черешневые, виноградные и хлопковые сады дополнительно застрахованы от риска сильных дождей, способных вызвать растрескивание кожуры плодов и привести к потере урожая.

В Фонде отметили, что на фоне участившихся стихийных бедствий интерес фермеров к страхованию растет, и ожидается, что в 2025 году выплаты по ущербу садам значительно увеличатся.