Спикер: правящая "Грузинская мечта" сохраняет большинство в парламенте

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "Группа независимых депутатов присоединилась к парламентскому большинству, следовательно, правящая коалиция "Грузинская мечта", несмотря на выход из ее состава фракции "Грузинская мечта — Свободные демократы", не теряет большинство в законодательном органе", - заявил председатель парламента Давид Усупашвили.

Партия "Наша Грузия — свободные демократы" заявила, что выходит из правящей коалиции после того, как глава правительства Ираклий Гарибашвили уволил лидера партии, министра обороны Ираклия Аласанию, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Фракция "Грузинская мечта — Свободные демократы", которая была сформирована из депутатов, представляющих партию Аласания "Наша Грузия — Свободные демократы", заявила о выходе из коалиции и о переходе в оппозицию, однако три депутата из фракции заявили, что не намерены покидать парламентское большинство.

При этом в пятницу стало известно, что депутат из большинства Шалва Шавгулидзе переходит в фракцию "Свободных демократов". Для сохранения парламентского большинства "Грузинской мечте" нужно иметь 76 мандатных мест.

"На сегодняшний день желание формально вступить в состав большинства выразила одна группа независимых членов парламента, которые присоединятся в виде фракции, и их желание уже удовлетворено. Есть и другие желающие, об этом, наверное, станет известно позже", — заявил Усупашвили в субботу.

По его словам, "с формальной точки зрения большинство не распалось". Спикер парламента пояснил, что в большинстве произошли определенные перестановки — часть депутатов его оставила, часть присоединилась".

В правящую коалицию на сегодняшний день входят возглавляемая премьером Гарибашвили партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия", Республиканская партия, Консервативная партия, "Национальный форум" и "Промышленность спасет Грузию".