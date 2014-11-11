Совбез ООН осудил теракт в Нигерии и настроен бороться с терроризмом

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН осудил совершенный в понедельник теракт в техникуме в Нигерии, говорится в распространенном в заявлении.

"Члены СБ ООН самым решительным образом осудили нападение террориста-смертника 10 ноября 2014 года на государственное научно-техническое училище в Потискуме, штат Йобе, в результате которого были убиты несколько десятков человек, в основном учащиеся, и многие получили ранения", — отмечается в заявлении СБ ООН.

Как передает Report ссылкой на РИА "Новости", по последним данным, в результате этого теракта погибли не менее 48 человек.

Страны-члены Совета Безопасности также приветствовали усилия правительства Нигерии, равно как и международные усилия по оказанию помощи нигерийским властям по защите школ и обучающихся в них детей, а также по привлечению виновных в гибели людей к суду.

"Члены Совета Безопасности подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет преступление и не может быть оправдан вне зависимости от мотивации и того, где бы, когда бы и кто бы его ни совершал, а также не может быть ассоциирован с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой", — подчеркивается в заявлении.

Его авторы также выразили "решимость бороться со всеми формами терроризма в соответствии с ответственностью по Уставу ООН".