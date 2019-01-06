Освобождён от должности начальник Евлахского районного ветеринарного управления

Новое назначение в Евлахском районном ветеринарном управлении Государственной службы ветеринарного контроля при Министерстве сельского хозяйства

6 января, 2019 23:14

https://report.az/storage/news/5b4f4487b64e25973a83a77f55ebbaf2/810e91c7-9fd6-44a7-a40f-0066a9ee0383_292.jpg Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Новое назначение в Евлахском районном ветеринарном управлении Государственной службы ветеринарного контроля при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана. Как сообщает Ширванское бюро Report, от занимаемой должности освобождён начальник управления Вагиф Керимов. На данную должность назначен Насибов Ахлиман Ибрагим оглы. Напомним, что ранее было завершено предварительное следствие по уголовному делу начальника Евлахского районного ветеринарного управления Государственной службы ветеринарного контроля при Министерстве сельского хозяйства Вагифа Керимова и Эльчина Юсифова.

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