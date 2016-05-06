СМИ: Лидер КНДР заявил об успехах в ядерных испытаниях

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в пятницу о "беспрецедентных результатах и огромных успехах", достигнутых страной в ходе проведенного в январе испытания ядерного оружия и осуществленного в феврале запуска ракеты со спутником.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, его высказывания прозвучали в ходе выступления на открытии съезда Трудовой партии Кореи. Оно было показано по национальному телевидению страны, передает агентство Reuters.

Лидер КНДР заявил, что запуск баллистической ракеты большого радиуса действия "показывает силу" страны. По его данным, выступление Ким Чен Ына продолжалось около 15 минут.

VII съезд Трудовой партии Кореи (ТПК) открылся в пятницу в Пхеньяне. Это первый за 36 лет съезд правящей партии КНДР, его повестка дня не разглашается.