    Семеноводческое предприятие "Azera Toxumçuluq" создаст 20 рабочих мест в Сабирабаде

    АПК
    • 29 октября, 2025
    • 10:08
    Семеноводческое предприятие "Azera Toxumçuluq" в Сабирабадской промышленной зоне намерено увеличить число постоянных рабочих мест до 20.

    Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Агентства по развитию экономических зон (İZİA) Турал Абдуллазаде в ходе медиатура, организованного по следам визита президента Азербайджана в район.

    Абдуллазаде напомнил, что компания "Azera Toxumçuluq" была зарегистрирована в качестве резидента Сабирабадской промзоны в 2021 году. Предприятие построено с использованием передовых турецких технологий и занимается производством стандартных и гибридных семян.

    Производственная мощность предприятия составляет 500 тонн семян клевера, 800 тонн гибридных семян кукурузы, 350 тонн гибридных семян подсолнечника, 2 тысячи тонн семян ячменя, 2 тысячи тонн семян пшеницы.

    В качестве сырья на предприятии используются семена, выращенные в Сабирабадском пилотном агропарке, а также семена, приобретенные у малых, средних и крупных фермерских хозяйств региона.

    Общая стоимость проекта составляет 2,5 миллиона манатов, и в перспективе предприятие создаст 20 постоянных рабочих мест, преимущественно для жителей Сабирабада и близлежащих районов.

    По словам Абдуллазаде, Сабирабадская промышленная зона была создана по указу президента Азербайджана в 2017 году. На ее территории площадью 20,3 гектара создана вся необходимая инфраструктура для бизнеса. На сегодняшний день здесь зарегистрировано 8 резидентов, инвестировавших более 10 миллионов манатов и создавших свыше 100 рабочих мест.

