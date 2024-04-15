Счетная палата: Производство сельхозпродукции в Азербайджане сильно зависит от зарубежных сортов

Производство сельхозпродукции в Азербайджане сильно зависит от зарубежных сортов.

Производство сельхозпродукции в Азербайджане сильно зависит от зарубежных сортов.

Как сообщает Report, об этом говорится в первом номере ежеквартального информационного бюллетеня Счетной палаты "Государственный аудит“ за 2024 год.

Отмечается, что в течение 2019-2022 годов 88,1-93% новых сортов, зарегистрированных в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, допущенных к использованию для производства сельскохозяйственной продукции на территории Азербайджанской Республики, были зарубежными сортами, что является следствием слабой организации селекционной работы в местных научно-исследовательских институтах и одним из показателей того, насколько высок уровень зависимости от зарубежных сортов.