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Счетная палата: Производство сельхозпродукции в Азербайджане сильно зависит от зарубежных сортов

Счетная палата: Производство сельхозпродукции в Азербайджане сильно зависит от зарубежных сортов Производство сельхозпродукции в Азербайджане сильно зависит от зарубежных сортов.
АПК
15 апреля 2024 г. 14:09
Счетная палата: Производство сельхозпродукции в Азербайджане сильно зависит от зарубежных сортов

Производство сельхозпродукции в Азербайджане сильно зависит от зарубежных сортов.

Как сообщает Report, об этом говорится в первом номере ежеквартального информационного бюллетеня Счетной палаты "Государственный аудит“ за 2024 год.

Отмечается, что в течение 2019-2022 годов 88,1-93% новых сортов, зарегистрированных в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, допущенных к использованию для производства сельскохозяйственной продукции на территории Азербайджанской Республики, были зарубежными сортами, что является следствием слабой организации селекционной работы в местных научно-исследовательских институтах и одним из показателей того, насколько высок уровень зависимости от зарубежных сортов.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında xarici sortlardan asılılıq yüksəkdir

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