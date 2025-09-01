С сегодняшнего дня в Азербайджане объявляется открытым сезон рыбной ловли.

Как передает Report, согласно утверждённым постановлением Кабинета Министров "Правилам промысла рыбы и других водных биоресурсов", запрет на промышленный лов рыбы и других водных биоресурсов в связи с нерестовым периодом в реке Кура, озере Сарысу, Мингячевирском, Шамкирском, Аразском и Еникендском водохранилищах сегодня официально заканчивается.

С целью предотвращения незаконной рыбалки сотрудники Центра рыболовства и аквакультуры при Министерстве и Управления полиции на водном транспорте МВД Азербайджана регулярно проводят контрольные мероприятия в прибрежной зоне Каспийского моря и внутренних водоёмах страны. Лица, нарушающие правила промысла, в том числе занимающиеся незаконным ловом, несут ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом.