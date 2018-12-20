Российские железные дороги определили скидки на перевозку зерна через Азербайджан

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Правление ОАО "Российские железные дороги" приняло решение об установлении скидки на перевозку зерновых грузов в направлении Грузии и Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба компании.

"С 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. вводится скидка в размере 50% на экспортные перевозки зерновых грузов через пограничную с Азербайджаном передаточную станцию Самур Северо-Кавказской железной дороги с дальнейшим проследованием погранперехода Беюк-Кясик (Азербайджан) – Гардабани (Грузия)", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, формирование данного тарифного предложения основывалось на комплексной маркетинговой оценке, учитывающей повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок.

Отметим, что ранее РЖД ввело скидки на экспортные перевозки чёрных металлов.