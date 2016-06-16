​Россия увеличила импорт сельхозпродукции из Азербайджана на 80%

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В преддверии XX Петербургского международного экономического форума состоялась встреча между министром экономического развития Российской Федерации Алексеем Улюкаевым и министром экономики Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи отмечено, что дополнительным фактором интенсификации двустороннего сотрудничества является сфера поставок продовольствия и сельхозпродукции. Алексей Улюкаев сообщил, что в рамках межправительственной комиссии создана рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства: "Уже сегодня мы видим результаты совместной работы в этом направлении. Отмечаем существенный рост экспорта азербайджанской сельхозпродукции и продовольствия в Российскую Федерацию".

В январе-апреле 2016 г. из Россия импортировала из Азербайджана продовольственных товаров и сельхозсырья на сумму 55 млн. долларов, что на 79,1% больше аналогичного показателя прошлого года.