Россия назвала условия импорта томатов из Турции

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Минсельхоз России предложил разрешить поставку томатов из Турции в объеме до 50 тысяч тонн в не сезон.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

"Предложение минсельхоза состоит в том, чтобы разрешить Турции поставку в Россию томатов до 50 тыс. тонн. В конец года или в начале следующего года, когда у нас не сезон, скажем так", - сказал Дворкович.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили на встрече в Анкаре сельское хозяйство, в том числе вопрос по поставкам турецких томатов в Россию.