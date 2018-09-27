Россия намерена поставлять в Азербайджан сельхозтехнику

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Россия намерена поставлять в Азербайджан сельcкохозяйственную технику и удобрения, а также импортировать уже произведенные в Азербайджане товары в торговые сети России".
Как сообщает Report, об этом в ходе расширенного заседания Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин.
"В сельском хозяйстве сейчас обсуждаем развитие проектов, которые начинаются с поставок сельскохозяйственной техники, удобрений, и заканчиваются поставками продукции, которая сделана в Азербайджане, в российские торговые сети", - сказал он.
По словам Орешкина, Баку и Москве также следует развивать "зеленые коридоры", движение товаров между двумя странами.
"Цель, которую мы ставим перед собой - это так называемые зеленые коридоры, движение товаров между Россией и Азербайджаном по всем направлениям. Здесь планомерно работаем над тем, чтобы барьеров становилось меньше", - сообщил он.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости