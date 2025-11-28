Россия и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества в аграрной сфере
- 28 ноября, 2025
- 21:10
Россия и Азербайджан намерены укреплять взаимодействие в аграрной сфере и расширять двусторонние поставки продукции АПК.
Как сообщает Report, эти вопросы были обсуждены на встрече главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут с делегацией во главе с заместителем министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчином Зейналовым.
В Минсельхозе подтвердили, что двусторонняя повестка стала ключевой темой переговоров с Эльчином Зейналовым, отметив значимость дальнейшего развития аграрного партнерства между странами.
Российская сторона выразила заинтересованность в наращивании и диверсификации взаимных поставок - прежде всего зерновой и масложировой продукции, рыбы и морепродуктов, а также удобрений.
Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в области селекции и семеноводства, которое рассматривается как важный фактор укрепления продовольственной безопасности и технологического суверенитета двух стран.
Также стороны обсудили вопросы эпизоотического благополучия и возможность расширения поставок на азербайджанский рынок российской ветеринарной продукции.