Rusiya və Azərbaycan arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib
- 28 noyabr, 2025
- 21:14
Rusiya və Azərbaycan kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək və aqrar-sənaye kompleksi məhsullarının ikitərəfli tədarükünü genişləndirmək niyyətindədirlər.
"Report"un məlumatına görə, bu məsələlər Rusiyanın kənd təsərrüfatı naziri Oksana Lut ilə Azərbaycan kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Elçin Zeynalovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti arasında keçirilən görüşdə müzakirə olunub.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən təsdiqlənib ki, ikitərəfli gündəlik Elçin Zeynalovla aparılan danışıqların əsas mövzusu olub və ölkələr arasında aqrar tərəfdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.
Rusiya tərəfi qarşılıqlı tədarükün, ilk növbədə, taxıl və yağ-piy, balıq və dəniz məhsulları, eləcə də gübrələrin artırılmasında və şaxələndirilməsində maraqlı olduğunu bildirib.
Xüsusi diqqət seleksiya və toxumçuluq sahəsində əməkdaşlığın perspektivlərinə yönəldilib. Bu istiqamət iki ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin və texnoloji suverenliyinin möhkəmləndirilməsində mühüm amil kimi nəzərdən keçirilib.
Tərəflər həmçinin epizootik rifah məsələlərini və Azərbaycan bazarına Rusiya baytarlıq məhsullarının tədarükünün genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər.