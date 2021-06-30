Россельхознадзор разрешает поставки помидоров с 11 предприятий Азербайджана

Ведомство ранее ввело временные ограничения на ввоз в Россию томатов и яблок из этой страны в связи с обнаружениями южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 1 июля 2021 года разрешает поставки в Россию помидоров с 11 предприятий Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики", - отмечается в сообщении.

Томаты разрешено ввозить следующим субъектам предпринимательства:

- Алиев Гагани Талех (Товузский район);

- Джафаров Вагиф Юсиф (Шамкирский район);

- Гусейнова Гюльгыз Агагасан (Хатаинский район Баку);

- Мусаева Шахла Газанфар (Шамкирский район);

- Акберов Матлаб Ферайыл (Шамкирский район);

- ООО "Rus Agro Alyans" (Наримановский район Баку);

- Демиров Анар Яшар (Товузский район);

- Аскеров Ильхам Мохсум (Шамкирский район);

- Исламов Mуса Ибиш (Сураханский район Баку);

- ООО «Хазар-Р.Р.Р» (Шамкирский район);

- Мустафаев Ниямаддин Рустам (Шамкирский район).

Таким образом, как уточнили в ведомстве, всего в настоящий момент осуществлять поставки томатов в Россию могут 152 азербайджанских предприятия.

Как сообщалось ранее, с 10 декабря 2020 года Россельхознадзо ввел временные ограничения на ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджанской Республики в связи с принявшими систематический характер обнаружениями карантинных для Евразийского экономического союза объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck) - в плодоовощной продукции (томаты, яблоки).