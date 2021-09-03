Россельхознадзор партию нектаринов в 18,7 тонны вернул в Азербайджан

Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора на складе временного хранения СВХ «ВИАДУК» в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии нектаринов весом 18,7 тонн, прибывшей из Азербайджана, был выявлен карантинный для Российс

Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора на складе временного хранения СВХ «ВИАДУК» в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии нектаринов весом 18,7 тонн, прибывшей из Азербайджана, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза – бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola (Winter) Honey).

Как передает Report со ссылкой на сообщение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор), наличие монилиозной гнили во фруктах подтвердило лабораторное заключение Дагестанского филиала подведомственного Службе ФГБУ «ВНИИКР».

"В отношении зараженной партии подкарантинной продукции приняты меры в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ. За нарушение ФЗ № 206 «О карантине растений» владельцы грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции». Грузы возвращены обратно в Азербайджан", - говорится в сообщении.

Напомним, что также 30 августа при досмотре партии нектаринов весом 19,5 тонн, прибывшей из Исламской Республики Иран специалистами Россельхознадзора была выявлена бурая монилиозная гниль. Данный карантинный объект в Дагестане был обнаружен впервые.