Россельхознадзор: Из Азербайджана в Россию поставлено 29,3 млн яиц

По состоянию на 25 марта с начала поставок пищевых яиц из Азербайджана в Россию (с 19 декабря 2023 года) ввезено 29,3 млн штук.

По состоянию на 25 марта с начала поставок пищевых яиц из Азербайджана в Россию (с 19 декабря 2023 года) ввезено 29,3 млн штук.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В период с 18 по 24 марта через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 3,9 млн штук для дальнейшей реализации на территории России", - сказано в сообщении.

Кроме того, из Беларуси с начала этого года импортировано 181,9 млн яиц, что в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.