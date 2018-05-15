Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) не исключает поступления санкционных яблок в Россию под видом турецких.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, структура пришла к этому выводу после увеличения в текущем году объема поставок яблок из Турецкой Республики в Россию.

В информации говорится, что по состоянию на 15.05.2018 на территорию России поставлено более 38 тыс. тонн турецких яблок. Для сравнения за весь 2015 год в Россию было ввезено 13,8 тыс. тонн яблок, что почти в 3 раза меньше, чем за четыре с половиной месяца 2018 года.

Российское ведомство намерено запросить турецкий минсельхоз об объемах производства и экспорта яблок в Россию.