​Росельхознадзор озабочен резким ростом поставок томатов из Азербайджана

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Россельхознадзор обеспокоен значительным ростом поставок в Россию томатов из Армении, Азербайджана, а также Египта.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении российского ведомства.

Так, с января по февраль объемы поставляемых томатов возросли до 1 тыс. тонн из Армении, 2 тыс. тонн из Египта и 3,5 тыс. тонн из Азербайджана. При этом за аналогичный период 2015 года указанная продукция из Египта и Азербайджана поставлялась в незначительных количествах, а из Армении вовсе не поставлялась.

В связи со сложившейся ситуацией Россельхознадзор намерен в ближайшее время провести телефонные переговоры с уполномоченными лицами национальных организаций этих стран по карантину и защите растений.

Россия с 1 января 2016 года запретила ввоз из Турции ряда фруктов и овощей, включая томаты.