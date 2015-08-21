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    Редактора Bloomberg уволили за нарушения эмбарго по протоколу ФРС

    Преждевременный выход материала обвалил цены на гособлигации США

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Редактора агентства Bloomberg Криса Веллиса, 15 лет занимавшегося финансовыми новостями, в четверг отправили в отставку из-за нарушения сроков публикации материалов Федеральной резервной системы (ФРС), полученных под эмбарго. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет The New York Post.

    Речь идет о протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), который ФРС обычно публикует в 14:00 по местному времени по средам.

    Сообщается, что 19 августа Bloomberg, получившее, как и другие американские агентства, материалы под эмбарго, выпустило первую "молнию" по тексту протокола (о приближении условии для повышения ставки) в 13:46, после чего ФРС вывесила протокол на официальном сайте около 20:50.

    Преждевременный выход материала обвалил цены на гособлигации США и оказал заметное влияние на рынок акций и курс доллара.

    По данным источников The New York Post, уход Веллиса существенно подорвал моральное состояние в вашингтонском бюро Bloomberg.

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