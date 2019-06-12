АПБA: Расследуется вопрос о возвращении Россией более 35 тонн азербайджанских помидоров

Из соответствующей структуры России в Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) не поступало какой-либо официальной информации о возвращении в страну ввозимых из Азербайджана помидоров.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в АПБА.

Было отмечено, что сейчас сотрудники Агентства взяли вопрос под контроль и выясняют соответствует ли он действительности: "Если факт подтвердится, Агентство предпримет соответствующие меры и проинформирует общественность".

Отметим, что сотрудники управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике осмотрели доставленные из Азербайджана 36,5 тонн помидоров. Сообщается, что в результате осмотра в свежих томатах была обнаружена южноамериканская томатная моль и товар был возвращен.