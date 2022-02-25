Внесены изменения в ”Положение об Агентстве аграрного кредитования и развития"

Президент Ильхам Алиев внес изменение в указ об утверждении положения об Агентстве аграрного кредитования и развития от 23 июля 2015 года.

Президент Ильхам Алиев внес изменение в указ об утверждении положения об Агентстве аграрного кредитования и развития от 23 июля 2015 года.

Как сообщает Report, глава государства подписал новый соответствующий указ.

Согласно указу, председатель Агентства по согласованию с министерством назначает на должность и освобождает от должности других работников агентства, за исключением заместителей председателя Агентства и руководителей структурных подразделений учреждения, заключает с работниками трудовые договоры и руководит их деятельностью, применяет в установленном законом порядке меры поощрения и дисциплинарного взыскания, принимает соответствующие меры по повышению квалификации работников и обеспечению их профессиональной подготовки.