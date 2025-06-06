О нас

Расходы Азербайджана на импорт фруктов и овощей из Турции в мае снизились почти на 6%

Расходы Азербайджана на импорт фруктов и овощей из Турции в мае снизились почти на 6% Расходы Азербайджана на импорт фруктов и овощей из Турции в мае снизились почти на 6%
АПК
6 июня 2025 г. 16:05
Расходы Азербайджана на импорт фруктов и овощей из Турции в мае снизились почти на 6%

В январе-мае текущего года Азербайджан импортировал из Турции плодоовощной продукции на сумму $8,763 млн, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции.

Только в мае Турция экспортировала в Азербайджан плодоовощную продукцию на сумму $2,412 млн, что на 17,3% больше, чем годом ранее.

За 5 месяцев общая стоимость экспорта плодоовощной продукции Турции сократилась на 6,1% в годовом исчислении до $1 млрд 53 млн, а в мае выросла на 2% до $221 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Türkiyədən meyvə-tərəvəz idxalına çəkdiyi xərci mayda 6 %-ə yaxın azalıb

Самое важное

Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
30 мая 2025 г. 19:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi