Пушков: Обама не смог ни изолировать Россию, ни добиться лидерства США

Накануне Барак Обама заявил о том, что Америка сегодня меньше разделена по расовому признаку, чем шесть лет назад, в 2008 году. Эти слова прозвучали на фоне массовых протестов против насилия на расовой почве со стороны полиции после того, как суды отказались от обвинений полицейских в убийствах Майкла Брауна в Фергюсоне (штат Миссури) и Эрика Гарнера в Стейтен-Айленде (штат Нью-Йорк).
Заявления об изоляции России и исключительной роли США на международной арене не раз звучали из уст американского президента, в частности во время его речи в военной академии в Вест-Поинте и на саммите G20 в австралийском Брисбене, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".
News DepartmentАвтор новости
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