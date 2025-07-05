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Производство коконов в Нахчыване увеличилось на 17%

Производство коконов в Нахчыване увеличилось на 17% В этом году в Нахчыванской Автономной Республике произведено 1 757 килограммов сырых коконов, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом.
АПК
5 июля 2025 г. 13:18
Производство коконов в Нахчыване увеличилось на 17%

В этом году в Нахчыванской Автономной Республике произведено 1 757 килограммов сырых коконов, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, коконы производились в городе Нахчыване, а также в Шарурском, Бабекском, Ордубадском, Джульфинском, Кенгерлинском и Сядярякском районах.

В этих регионах в общей сложности 14 шелководам было распределено 40 коробок грены шелкопряда.

Самая высокая продуктивность зафиксирована в Сядяряке.

Развитие шелководства определено как приоритетное направление в рамках "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы". С этой целью был подготовлен пилотный проект, и для формирования кормовой базы в шелководстве во всех регионах автономной республики были заложены новые тутовые сады.

По результатам прошлого года, второй самый высокий показатель средней продуктивности по стране после Зардабского района был зафиксирован именно в автономной республике.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda barama istehsalı 17 % artıb

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