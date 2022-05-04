Производители мяса птицы просят о льготных кредитах для заготовки кормов

Производители мяса домашней птицы обратились в Фонд развития предпринимательства с заявкой на получение льготного кредита для покрытия расходов на двухмесячную заготовку кормов.

Производители мяса домашней птицы обратились в Фонд развития предпринимательства с заявкой на получение льготного кредита для покрытия расходов на двухмесячную заготовку кормов.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече представителей Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров куриного мяса и яиц (APEPEA) с и.о. председателя правления Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Османом Халыевым.

На встрече производители и экспортеры сообщили главе Фонда о предстоящем сезоне сбора урожая, когда кормовые культуры будут относительно дешевыми, и о своем желании использовать эту возможность для создания 6-месячного запаса кормов.

Председатель правления APEPEA Мурват Гасанли сказал, что для этих целей производственным предприятиям необходимо в общей сложности около 40 млн манатов: "Мы сможем вернуть эту сумму в течение года".

О.Халыев напомнил, что согласно принятому в апреле постановлению Кабинета министров №109, государство покроет 10% от процентов кредитов, взятых микро-, малыми и средними предприятиями, участвующими в создании запасов продуктов питания, входящих в минимальную потребительскую корзину: "Большинство птицефабрик и яичных фабрик являются крупными субъектами предпринимательской деятельности, поэтому применение к ним данного решения невозможно. Полагаем, что государство окажет нам ту поддержку, на которую мы рассчитываем".