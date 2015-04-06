В Хачмазе приостановлена деятельность "Кавказского консервного завода"

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Приостановлена деятельность занимающегося в Хачмазе переработкой овощей ООО "Кавказский консервный завод" ("Qafqaz Konserv Zavodu").

Как сообщает Report, ответственные лица ООО обещали работникам возобновить производство с 15-го мая. По словам сотрудников, до этого подобная ситуация на предприятии не наблюдалась.

В связи с вопросом заведующий Департамента по связям с общественностью и поддержке развития бизнеса Azərsun Holdinq Афиг Сафаров заявил, что из-за начала сезона ежегодно на заводе производится техническое обслуживание и ремонт оборудования: "Наша продукция изготавливается из 100-процентного натурального сырья. Учитывая, что в настоящее время не сезон фруктов, в течение 30-40 дней объявляется карантин. Этот процесс внедряется не впервые. Наша продукция изготавливается из чистого натурального сырья. В течение указанного времени проводятся работы по подготовке к сезону, все механизмы очищаются".

А.Сафаров добавил, что, согласно принятому решению, для повышения уровня внутренней производительности завод намерен работать круглосуточно с высоким уровнем производительности.

Отметим, что ООО "Кавказский консервный завод" предлагает консервы из говядины, компоты, варенья, икру, соленья и консервированный товар.