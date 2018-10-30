Президент Ильхам Алиев наградил работников сельского хозяйства - СПИСОК

30 октября, 2018 20:21

https://report.az/storage/news/b3b7be196e55b154e42f9a85efd08aac/d72031d9-b27d-4e66-8a27-cef52e09de65_292.jpg Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам сельского хозяйства. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии сельского хозяйства глава государства присвоил почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам: "Заслуженный работник сельского хозяйства" Дильбази Гюльрух Гаджи гызы Гасанову Фикрету Эйюб оглу Садыховой Лалезер Гафар гызы Сейфаддинову Савалану Шахбаба оглу "Заслуженный учитель" Гурбанову Халиду Гумбатали оглу Мамедову Нуреддину Наджаф оглу. Другим распоряжением за заслуги в развитии сельского хозяйства и плодотворную деятельность на государственной службе глава государства наградил следующих лиц: орденом "Эмек" 3-й степени Аллазова Байрама Осман оглу Гусейнова Бейверди Дензи оглу Мирзоеву Фамилю Мирза гызы Османову Севиль Идрис гызы Салимова Алибалу Ханахмед оглу медалью "За отличие на государственной службе" Аббасова Халига Дилавер оглу Алыева Рахида Гошгар оглу Гусейнова Бахмана Афет оглу Мамедову Солмаз Талят гызы Сардарлы Исмаила Зульфугар оглу Шахбазову Зарифу Шахбаз гызы Тахмазова Рамиза Хансувар оглу медалью "Терегги" Агаева Физули Адыль оглу Бахрамова Теймура Сахиб оглу Гаджимамедова Имралы Махмуд оглу Гасанова Эльдениза Али оглу Гасанова Ази Керем оглу Хасратова Бадреддина Гаджибей оглу Гумбатова Заура Исрафил оглу Гусейнова Балаэйваза Балагардаш оглу Гусейнова Огтая Гылындж оглу Гусейнова Памира Насуруллах оглу Гусейнова Садафара Мисир оглу Исрафилова Исрафила Паша оглу Губатова Афрасияба Губат оглу Мамедли Ашрафа Теймур оглу Мамедова Эйнаддина Гусейн оглу Мамедова Фуада Гусейн оглу Мамедова Ильдырыма Нурулла оглу Мирзоева Ханлара Солтанахмед оглу Пашалиева Ибрагима Сулейман оглу Садыгова Талыба Гусейн оглу Шейдаева Фаига Мовлуд оглу Тагиева Таги Масим оглу Усубова Адыля Сабир оглу Ягубова Араза Мирзакиши оглу.

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