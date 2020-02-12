Президент Азербайджана принял участие на презентации агропарка

Президент Азербайджана принял участие на презентации агропарка

12 февраля, 2020 14:40

https://report.az/storage/news/53a7f1faa65df3f67e68c357680737d7/951ebb6c-5a2e-4a3a-913f-e6ddf8836d2a_292.jpg 12 февраля в поселке Каррар Кюрдемирского района состоялась презентация агропарка Общества с ограниченной ответственностью "Глобал Агро". Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

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