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    Президент Азербайджана выразил соболезнования Эрдогану

    Этот беспощадный террористический акт еще раз доказывает важность проведения самой острой борьбы против всех проявлений терроризма

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. 

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Дорогой брат,

    Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате совершенного в Стамбуле взрыва.

    Этот беспощадный террористический акт еще раз доказывает важность проведения самой острой борьбы против всех проявлений терроризма.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым.

    Аллах рехмет элясин!"

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