Президент Азербайджана выразил соболезнования Эрдогану

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой брат,

Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате совершенного в Стамбуле взрыва.

Этот беспощадный террористический акт еще раз доказывает важность проведения самой острой борьбы против всех проявлений терроризма.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым.

Аллах рехмет элясин!"