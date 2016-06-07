Президент Азербайджана выразил соболезнования Эрдогану

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Дорогой брат,
Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате совершенного в Стамбуле взрыва.
Этот беспощадный террористический акт еще раз доказывает важность проведения самой острой борьбы против всех проявлений терроризма.
В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым.
Аллах рехмет элясин!"
News DepartmentАвтор новости
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