​Президент Азербайджана подписал распоряжение об усилении государственной поддержки развития животноводства

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении государственной поддержки развития животноводства.
Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, в целях дальнейшего увеличения производства продукции животного происхождения и удовлетворения потребностей в породистом племенном крупнорогатом скоте в рамках мер по продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике, для осуществления импорта в страну и продажи лизинговым путем с льготой 50 процентов племенного крупного рогатого скота производителям сельскохозяйственной продукции, занимающихся животноводством, поручено выделить Открытому акционерному обществу "Агролизинг" из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики 15 млн. манатов.
Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в установленном порядке в размере, указанном в данном распоряжении.
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