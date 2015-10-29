​Президент Азербайджана наградил работников сельского хозяйства - СПИСОК

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении работников сельского хозяйства".

Как сообщает Report, за заслуги в развитии сельского хозяйства и плодотворную деятельность на государственной службе награждаются:

медалью "За отличие на государственной службе"

Абдуллаев Эйюб Везир оглу

Бабаев Рамис Рамазан оглу

Байрамов Фаиг Байрам оглу

Гаджиев Муртузали Мухаммедали оглу

Гурбанов Физули Шамистан оглу

медалью "Терегги"

Аббасов Нуреддин Паша оглу

Абдуллаев Абидин Магеррамали оглу

Абдурахманов Бахман Амирджан оглу

Асланов Гасанали Асад оглу

Бабаев Алисолтан Гаджибаба оглу

Эйвазов Аладдин Гисмет оглу

Алиев Ильяс Сурет оглу

Алиев Вахид Мовсум оглу

Ибрагимов Ахмед Муса оглу

Ибрагимов Аловсат Вели оглу

Гулиев Депутат Сулейман оглу

Гурбанов Ильхам Салим оглу

Гурбанов Натиг Джалал оглу

Махалов Халис Гаджимамед оглу

Махмудов Сулиддин Абузер оглу

Мехдиев Талят Вахид оглу

Мурадов Рафиг Гасан оглу

Набиев Мамедзаде Гунбат оглу

Сеидов Аллахверди Кямиль оглу

Сафаров Рамиз Ковтар оглу

Шамиев Талех Хаммед оглу

Шукюров Межлум Шукюр оглу

Талаи Джаваншир Муталлиб оглу.

Президент Ильхам Алиева также подписал распоряжение "О присуждении почетных званий работникам сельского хозяйства". Согласно распоряжению, за заслуги в развитии сельского хозяйства почетных званий Азербайджанской Республики удостоены следующие лица:

"Заслуженный работник сельского хозяйства"

Ахмедов Мохтасим Гюреш оглу

Гулиев Джамал Алгулу оглу

Гулиев Ильхам Ардебиль оглу

"Заслуженный учитель"

Ибрагимов Азад Ганбар оглу

Мамедов Эльхан Мамед оглу.