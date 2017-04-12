Президент Азербайджана дал особое указание по развитию зерноводства в стране

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал особое указание по развитию зерноводства в стране. В связи с этим будет создана специальная контрольная комиссия.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сейфяддин Талыбов.

"Как отмечалось на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 года под председательством главы государства, за этой сферой будет проводится наблюдение в комплексном виде и основу этого составят не только мониторинги, проводимые частными лицами, но в целом условия повышения плодотворности земель в результате статистических отчетов и мониторингов при помощи спутниковых изображений и фотокарт", - отметил он.

По словам замминистра, с прошлого года представляемая им структура начала пользоваться оптическими фотосъемками: "Подготовлено фотоизображение примерно 60% посевных земель по стране. Это сыграет важную роль электронной базы не только для зерноводства, но в целом для определения ситуации с производством сельскохозяйственных растений и формирования электронной сельскохозяйственной системы", – добавил С. Талыбов.

Замминистра отметил, что Азербайджан по нескольким причинам не может обеспечивать себя зерном, и в первую очередь из-за неправильного следования агротехническим требованиям: "Хотя снабжение удобрениями по сравнению с 2013 годом выросло примерно в три раза. Мы обеспечиваем примерно 16% реальной потребности страны в удобрениях. Я думаю, что созданием в этом году совместно с соответствующими структурами специальной контрольной комиссии все трудности решатся".