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Премьер: В Азербайджане 55,2% единого земельного фонда пригодны для сельского хозяйства

Премьер: В Азербайджане 55,2% единого земельного фонда пригодны для сельского хозяйства В Азербайджане единый земельный фонд составляет 8,6 млн гектаров, из которых только 4,8 млн гектаров (55,2%) пригодны для сельского хозяйства.
АПК
9 декабря 2022 г. 14:35
Премьер: В Азербайджане 55,2% единого земельного фонда пригодны для сельского хозяйства

В Азербайджане единый земельный фонд составляет 8,6 млн гектаров, из которых только 4,8 млн гектаров (55,2%) пригодны для сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, усилен контроль над охраной земель сельскохозяйственного назначения и их использованием по назначению: "В последнее время поступает много обращений в связи с заменой категории и назначения пригодных для сельского хозяйства земельных участков для использования в несельскохозяйственных целях. Однако с учетом большой значимости земель сельскохозяйственного назначения для продбезопасности страны, обеспечения населения продовольствием и занятости, использование этих земель вне назначения нежелательно и будет оставаться под особым контролем".

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Версия на английском языке PM: 55.2% of unified land fund in Azerbaijan suitable for agriculture
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Azərbaycanda vahid torpaq fondunun 55,2 %-i kənd təsərrüfatına yararlıdır”

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