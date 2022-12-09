Премьер: В Азербайджане 55,2% единого земельного фонда пригодны для сельского хозяйства

В Азербайджане единый земельный фонд составляет 8,6 млн гектаров, из которых только 4,8 млн гектаров (55,2%) пригодны для сельского хозяйства.

В Азербайджане единый земельный фонд составляет 8,6 млн гектаров, из которых только 4,8 млн гектаров (55,2%) пригодны для сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, усилен контроль над охраной земель сельскохозяйственного назначения и их использованием по назначению: "В последнее время поступает много обращений в связи с заменой категории и назначения пригодных для сельского хозяйства земельных участков для использования в несельскохозяйственных целях. Однако с учетом большой значимости земель сельскохозяйственного назначения для продбезопасности страны, обеспечения населения продовольствием и занятости, использование этих земель вне назначения нежелательно и будет оставаться под особым контролем".