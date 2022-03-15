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Премьер-министр: В Азербайджане создаются запасы продовольствия

Премьер-министр: В Азербайджане создаются запасы продовольствия "В связи с ситуацией вокруг Украины в Азербайджане создаются запасы продовольствия и принимаются меры для обеспечения дополнительных поставок".
АПК
15 марта 2022 г. 12:11
Премьер-министр: В Азербайджане создаются запасы продовольствия

В связи с ситуацией вокруг Украины в Азербайджане создаются запасы продовольствия и принимаются меры для обеспечения дополнительных поставок.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса премьер-министр Али Асадов.

"Есть серьезные проблемы в сфере транспорта и логистики в связи с событиями в Украине, повысились цены. По поручению президента Ильхама Алиева принимаются срочные превентивные меры для быстрого и оперативного реагирования на эти вызовы", - сказал глава правительства.

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Версия на английском языке PM: Azerbaijan creates food stocks
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Azərbaycanda ərzaq məhsulları üzrə ehtiyatlar yaradılır"

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