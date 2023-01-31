Представительство ЕС: Азербайджан имеет огромный потенциал в развитии сельского хозяйства

Азербайджан имеет огромный потенциал в развитии сельского хозяйства, и Европейский союз готов продолжать поддерживать его в этом вопросе.

Азербайджан имеет огромный потенциал в развитии сельского хозяйства, и Европейский союз готов продолжать поддерживать его в этом вопросе.

Как передает Report, об этом представитель офиса ЕС в Азербайджане Виктор Бошков заявил в ходе национального форума по аграрным консультациям.

По словам Бошкова, ЕС всегда выступает за инновации, за устойчивость, за поддержку фермеров.

"Наша цель - поделиться лучшим опытом ФАО и ЕС. Изучая рынок, мы отдаем предпочтение многим вопросам, включая гендерные аспекты в сельском хозяйстве. Мы гордимся нашими проектами, проводим необходимые тренинги и твининг-проекты",- сказал представитель офиса ЕС.