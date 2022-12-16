ЕС поддерживает развитие гранатоводства в Азербайджане

Виктор Бошков: ЕС поддерживает развитие гранатоводства в Азербайджане.

Европейский союз поддерживает развитие гранатоводства в Азербайджане.

Как передает Report, об этом представитель офиса ЕС в Азербайджане Виктор Бошков заявил на открытии мини-завода по производству гранатового сока в селе Муганлы Кюрдамирского района.

По его словам, проект охватил 1500 человек из 100 сел, которые непосредственно занимаются выращиванием граната.

"В рамках проекта для них были проведены тренинги, чтобы они больше узнали о гранатоводстве. Приоритетом проекта также является высокое качество и соблюдение необходимых стандартов при производстве гранатового сока", отметил Бошков.

“Гранатоводство является отличной возможностью для привлечения туристов, что приведет к развитию всего региона",- считает он.